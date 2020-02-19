إطلاق كتاب «اليوميات» يضم مقالات تكشف وجها آخر لحسنين هيكل

شهدت قاعة الأستاذ محمد حسنين هيكل في نقابة الصحفيين أمس، إطلاق كتاب «اليوميات» الذي يضم مقالات لهيكل في جريدة أخبار اليوم من 1955 إلى 1957، والذي أصدرته مؤخرًا مؤسسة "أخبار اليوم" عبر قطاع الثقافة فيها، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لرحيله.

جمع اليوميات مدير تحرير أخبار الأدب، محمد شُعير، الذي قال لـ«الشروق»: «أثناء حياة الأستاذ هيكل، اكتشفت مجموعة من اليوميات التي كان يكتبها بشكل أسبوعي في جريدة (أخبار اليوم)، وأثناء زيارة له في مكتبه عام 2015، عرضت عليه فكرة نشرها، وهو رحب وقتها وقال لي إنه فقط يريد أن يعود للمقالات، وعن طريق الكاتب عبدالله السناوي أرسلت نسخة من المقالات إلى الأستاذ، لكن نظرًا لظروفه الصحية لم يكتمل المشروع في حياته، لكن ظلت الفكرة قائمة، حتى وافق الأستاذ ياسر رزق على إصدار الكتاب، بعد استئذان أسرة هيكل».

وأضاف: «أهمية الكتاب في أنه يقدم وجها آخر للأستاذ هيكل غير الوجه السياسي الذي نعرفه جميعًا، مقالاته في (الأهرام) لها طابع سياسي تعبر عن أفكار الدولة المصرية، لكن مقالات (أخبار اليوم) بها طابع فني وفكري وثقافي، معظمها يتحدث عن بعض نجوم السينما والأفلام والأغنيات وحوارات ولقاءات مع أم كلثوم ومع شخصيات مثل طه حسين وتوفيق الحكيم، نستطيع من خلال تلك المقالات التعرف على وجه هيكل الأديب والمثقف الكبير».

وتابع: «الكتاب نفسه يكشف تطور أسلوب الكتابة لدى هيكل، لأن مقالات (بصراحة) لها طابع وقور نوعًا ما، لكن الكتابة في (أخبار اليوم) تناسب مدرستها، لكن البذور الأولى لعلاقة هيكل بعبدالناصر موجودة في هذا الكتاب، ونستطيع أن نلمس علاقات هيكل في تلك الفترة مع وزير الخارجية محمود عزمي».

وأكمل: «جزء كبير من هذه المقالات يناسب الفترة الراهنة، هناك مقالات كثيرة عن تجديد الخطاب الديني وتطويره، إذ ينتقد بعنف في اليوميات رجال الدين، وهذا كله يجعل الكتاب ليس أرشيفيًا، ولكن يتناول اللحظة الراهنة أيضًا بقضاياها المختلفة، وهم أكثر من 100 مقال، وقمت بتحرير الكتاب وكتبت كلمة ظهر الغلاف، والكتاب يعد وثيقة جديدة تؤرخ لأسلوب أستاذ هيكل ولأفكاره وتكشف وجها آخر له، وهو كان حريصا على جمع كل مثقفي مصر في (الأهرام)».

شارك في الاحتفالية: رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ياسر رزق، والكاتب الصحفي الكبير عبدالله السناوي، والأديب والبرلماني يوسف القعيد، والإعلامية لميس الحديدي، والصحفي جمال فهمي، وإبراهيم منصور، بجانب عدد من تلاميذ الأستاذ هيكل ومحبيه.

كما شارك رئيس تحرير جريدة الشروق عمادالدين حسين، ومدير تحرير جريدة الشروق محمدسعد عبدالحفيظ، والوزير السابق منير فخري عبدالنور.