ترامب يخفف الحكم الصادر بحق حاكم سابق حاول بيع معقد أوباما بمجلس الشيوخ

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خفف الرئيس الأمريكي دونالدر ترامب الحكم الصادر بحق رود بلاجوفيتش الحاكم السابق لولاية إيلينوي، الذي سجن عام 2011 لمحاولته بيع مقعد الرئيس السابق باراك أوباما الشاغر في مجلس الشيوخ.

وعندما انتخب أوباما رئيسا في عام 2008، اضطر إلى مغادرة مقعده بمجلس الشيوخ، وسمح للحاكم باختيار من يشغل المنصب.

وصدر بحق بلاجوفيتش ، وهو ديمقراطي، حكم بالسجن لمدة 14 عاما بعد إدانته بـ17 تهمة. وأعرب ترامب عن استياءه من الحكم المطول، قائلا إنه "حكم سخيف، في رأيي".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يتعرض فيه ترامب لانتقادات وسط اتهامات بتدخله في عمل القضاء.

يذكر أن الرئيس الأمريكي لديه سلطة إصدار العفو وتخفيف الأحكام.