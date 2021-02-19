حكومة دراجى الجديدة تجتاز العقبة الاخيرة لتشكيل حكومة إيطالية رسميا

اجتازت حكومة ماريو دراجى الإيطالية الجديدة يوم الخميس آخر عقبة أمام توليها السلطة بعد فوزها بدعم أغلبية ساحقة فى اقتراع ثقة فى مجلس النواب.

وحصل دراجى على 535 صوتا مقابل 56 صوتا وامتناع 5 اعضاء عن التصويت، وذلك بفضل دعم أكبر حزبين في المجلس التشريعي .

وفاز دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، على نحو مقنع في التصويت على الثقة بمجلس الشيوخ بأغلبية 262 صوتا مقابل 40 صوتا.

وتم تكليف دراجي لتولي القيادة السياسية في إيطاليا بعد انهيار الحكومة الأخيرة، يقيادة رئيس الوزراء في ذلك الوقت جوزيبي كونتي، في كانون ثان/يناير الماضي وسط معركة حول أفضل طريقة لإنفاق التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي للتعافي من أزمة فيروس كورونا .

وعلى الرغم من أن الكثيرين يأملون في أن يتمكن دراجي - الذي اكتسب سمعته من تمكنه من إبقاء اليورو صامدا أثناء رئاسته للبنك المركزي الأوروبي- من تحسين الوضع في إيطاليا، إلا أن الحقيقة تبقى أن هذه هي الحكومة الثالثة منذ الانتخابات في عام 2018 وأن دراجي يعتمد على ائتلاف غير عملي من الأحزاب التي تغطي الطيف السياسي بأكمله.

والقى دراجي يوم الأربعاء أمام مجلس الشيوخ خطابا سياسيا رئيسيا طال انتظاره، في الفترة التي تسبق التصويت على الثقة في المساء.

ومن بين الأهداف التي أعلنها في خطابه الذي دام 50 دقيقة، حملة تطعيم أكثر سرعة وإصلاحات اقتصادية وإدارية. وقال، وهو مرتديا الكمامة، إن المواطنين عانوا كثيرا خلال الجائحة ويجب أن يكونوا قادرين على الاعتماد على المؤسسات.

وشدد على أن خطط توزيع حوالي 210 مليار يورو (253 مليار دولار) في شكل مساعدات من الاتحاد الأوروبي لمواجهة فيروس كورونا ستُستخدم وفقا لمتطلبات التكتل، مع التركيز على الشباب والمساواة الاجتماعية.

وأدت حكومة دراجي اليمين أمام الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم السبت الماضي.

واختار دراجي 23 وزيرا من مختلف الأطياف السياسية، جنبا إلى جنب مع عدد من التكنوقراط الرئيسيين، بهدف توحيد إيطاليا في مواجهة الأزمات الصحية والاقتصادية المزدوجة.