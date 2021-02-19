رجح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، اليوم /الجمعة/ أن يبدأ تسليم الشحنات الجزئية للقاح (سبوتنيك V) الروسي إلى الاتحاد الأفريقي، في مايو القادم، على أن يبدأ الجزء الأكبر من الشحنات في يونيو.

ذكرت ذلك وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية نقلا عن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وأعلنت منصة الإمدادات الطبية الأفريقية، التابعة للاتحاد الأفريقي، في وقت سابق اليوم، أنها تلقت عرضًا من روسيا لتزويدها بـ300 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V".

وفي وقت سابق، وافق الاتحاد الأفريقي على توريد 270 مليون جرعة من اللقاحات من شركات "أسترازينيكا" البريطانية و"فايزر" و"جونسون آند جونسون" الأمريكيتين، وسيكون لقاح "سبوتنيك V" مكملًا لمجموعة اللقاحات لـ55 دولة في الاتحاد.