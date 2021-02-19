انقلاب يخت في الجانب المقابل للجزيرة الخضراء بفرع رشيد دون إصابات

انقلب يخت خاص، اليوم الجمعة، بنهر النيل فرع رشيد، في الجهة المقابلة لقرية الجنايده التابعة للوحدة المحلية بالجزيرة الخضراء بمطوبس بمدينة رشيد ملك حمادة عرفة من رشيد؛ لسوء الأحوال الجوية، ولشدة الرياح ودخول المياه لليخت.



قال جمال فهمي رئيس مركز ومدينة مطوبس، إن محمد فوزي رئيس قرية الجزيرة الخضراء، أبلغه بانقلاب اليخت من ناحية مدينة رشيد، وكان يرسو على الشاطئ، ولا توجد إصابات في الأرواح لعدم وجود ركاب به، وكان يستقله حارسين وخرجا دون أن يحدث لهما مكروه.



وأضاف فهمي، أن رئيس قرية الجزيرة الخضراء توجه لرشيد، لتقديم أي مساعدة لإعادة اليخت لوضعه الطبيعي، وأنه أبلغ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لتقديم أي مساعدة.