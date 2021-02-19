 نائب وزيرة الصحة لشؤون السكان: 29.7% من المصريين فقراء ودخل الفرد لا يتجاوز 857 جنيها - بوابة الشروق
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نائب وزيرة الصحة لشؤون السكان: 29.7% من المصريين فقراء ودخل الفرد لا يتجاوز 857 جنيها

الدكتور طارق توفيق - ارشيفية
الدكتور طارق توفيق - ارشيفية
أمل محمود
نشر في: الجمعة 19 فبراير 2021 - 8:18 م | آخر تحديث: الجمعة 19 فبراير 2021 - 8:18 م
قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة لشؤون السكان، إنه طبقًا لأخر دراسات أجريت تبين أن نسبة 29.7% من المصريين فقراء، ذاكرًا أن دخل الفرد الشهري ضمن هذه الفئة لا يتعدى مبلغ 857 جنيها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الجمعة، أن نسبة 60% من هذه الفئة متواجدة في الوجه القبلي، مؤكدًا أن متوسط عدد أفراد الأسر هناك يصل إلى 4.2.

وأوضح أن معدل الإصابة بالفقر بالأسر التي تنجب طفلين فقط لا تزيد عن 30%، وتصل إلى 90% في حالة زاد عدد الأطفال إلى 4 أفراد، مضيفًا أنه كلما زاد عدد الأفراد بالأسرة الواحدة كلما زادت احتماليات الإصابة بالفقر وطول مدته.

وأكد صعوبة القضاء على الجوع في مصر حتى عام 2030 في ظل النمو السكاني الحالي، موضحًا أن الدولة تعاني من فجوة غذائية تقدر بنحو 60%، يتم عويضها من خلال استيراد 50% من كميات الحبوب و70% من اللحوم الحمراء التي يحتاج إليها الشعب.

وذكر أن معدل استهلاك السعرات الحرارية لـ6 ملايين مواطن أقل من الطبيعي، مشيرًا إلى انتشار مشكلة سوء التغذية بين الأطفال الأقل من 5 سنوات.

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