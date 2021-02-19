رئيس ميناء الإسكندرية يفتتح مسجد الإيمان على رصيف 92 بميناء الدخيلة

افتتح الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم، مسجد الإيمان على رصيف 92 بميناء الدخيلة، والذي يقع على مساحة 150 متر مربع تقريبا، ويسع في المتوسط مائتان مصلي.



وبدأ العمل على إنشاء المسجد في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي.



جاء افتتاح المسجد في الجمعة الأولى من شهر رجب المعظم أحد الأشهر الحرم إذ رفعت من رحابه اليوم، شعائر صلاة الجمعة المباركة.



وشهدت احتفالية الافتتاح حضور الشيخ وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، ولفيف من أئمة وزارة الأوقاف، حيث قام الربان طارق شاهين بتوجيه كلمة تضمنت الشكر لجميع المشاركين في هذ العمل والجهود المبذولة وداعيا الله في تلك الأشهر المباركة بأن ينعم الله على مصر بالخير والأمن والسلام.