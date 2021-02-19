أندية جنوب أفريقيا تصدر أزمة جديدة للكاف

أكد تقرير صحفي غاني، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يبحث عن حل مع أندية جنوب أفريقيا بعدما أعلنت أنها لن تلعب مبارياتها في دوري الأبطال والكونفدرالية على ملاعب محايدة.

ويبحث الكاف عن مخرج لأزمة عدم تمكن أندية جنوب أفريقيا من خوض مبارياتها على ملاعبها، من بينها كايزر تشيفز الذي رفضت المغرب استقباله قبل مواجهة الوداد في دوري الأبطال، بسب الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، خاصة مع انتشار سلالة جديدة من الفيروس في جنوب القارة.

وأكد التقرير أن الاتحاد الجنوب أفريقي أبلغ الكاف بأن الأندية لن تلعب مبارياتها على ملاعب محايدة، وذلك بعدما كان استاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، قد ترشح لاستقبال مباراة الوداد وكايزر تشيفز في موعدها السابق اليوم 19 فبراير قبل أن يتغير الموعد مرة أخرى ويعتذر الاتحاد المصري عن استقبال المباراة.

وفي ضوء تلك الأزمة يبحث الكاف عن حل لأزمة أندية جنوب أفريقيا الرافضة لخوض مبارياتها خارج ملاعبها.