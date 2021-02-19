متى عليك ارتداء كمامة واحدة أو مزدوجة؟

هناك طرق عديدة للوقاية من عدوى فيروس كورونا، منها ترك مسافة عند التعامل مع الآخرين، وعدم لمس الأسطح دون تنظيفها بالمواد المطهرة، إضافة إلى الكمامة، التي تثير الجدل من وقتًا لآخر بسبب أنواعها والطريقة الأفضل لاستخدامها، وفي الوقت الحالي يشعر البعض بالحيرة من ارتداء كمامة واحدة أو اثنين للحصول على أفضل حماية، فما هو الحل الأكثر أمانًا؟



يقول أنتوني فوسي، أخصائي الأمراض المعدية الأمريكي، إن ارتداء قناعين يمكن أن يساعد في الوقاية من سلالات فيروس كورونا التي ظهرت مؤخرًا في بعض البلاد- بحسب صحيفة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية.



ويضيف أن دراسة صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أكدت أنه عند ارتداء أقنعة مزدوجة فأن هذا يوفر حماية بنسبة 96.4%.



ويوضح أنه عند ارتداء قناع مزدوج، يجب اختيار أنواع معينة حتى يسهل التنفس، وأفضل الاختيارات هي ارتداء قناع من القماش فوق القناع الجراحي، لأن هذا يوفر حماية بنسبة 92.5% عند التعرض لجزيئات السعال، وهذه النسبة تعد ضخمة مقارنة بارتداء قناع الجراحة الفردي الذي يوفر حماية تصل إلى 42% فقط لمن يستخدمه، مؤكدًا أن القناع الجراحي مع القماش لا يفيد في منع التقاط العدوى فقط، بل يوفر راحة للوجه وقدرة على التنفس.



ويشير إلى أنه يمكن أيضًا استخدام كمامتين من القماش، لأنها توفر راحة أكثر من القناع الجراحي، ولكن في حالة الشعور بانزعاج من استخدام كمامة مزدوجة، فيمكن اللجوء إلى قناع واحد ولكن بشرط أو يكون ملائمًا للوجه بشكل دقيق حتى يحمي من الفيروس التاجي بنسبة جيدة، موضحًا أن مواصفات القناع الآمن، هي أن يمنع القطرات من الدخول إلى الوجه أو الخروج من أي فجوات تظهر عند الاستخدام، وأن يكون محكم الإغلاق على الأنف والفم.



ويقول ستيفن مورس، أستاذ علم الأوبئة في المركز الطبي بجامعة كولومبيا الأمريكية، إنه في حالة عدم القدرة على ارتداء قناع مزدوج عند التواجد بالأماكن المزدجمة أو التعامل مع الآخرين عن قرب، يمكن استخدام كمامة واحدة مع وضع درع واقي، أو ارتداء قناع قماشي مع طبقة إضافية مصنوعة من الحرير والشيفون، لأن هذه الأنواع توفر راحة للبشرة وتجعل الحماية تصل إلى 96% من الجسيمات الكبيرة و94% من الجزيئات الصغيرة.