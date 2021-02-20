مطروح: تركيب 500 غطاء لأعمدة الإنارة حفاظا على أرواح المواطنين ورفع 460 طن قمامة

قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم تركيب 500 غطاء لبوابات أعمدة الإنارة وصيانة الكابلات؛ حفاظا على أرواح المواطنين، ورفع 460 طن قمامة.



وأضاف رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، أن إدارة الإنارة العامة قامت بإصلاح وصيانة كشافات أعمدة الإنارة لشكاوى المواطنين بمناطق عزبة الأفراد والحاج علي وأحياء الزهور والشروق والإمام مالك بعلم الروم، في إطار الأعمال اليومية والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.



وأكد على مواصلة استمرار جهود رجال جهاز النظافة والأحياء بالعمل على مدار الساعة؛ لرفع القمامة والارتقاء بالنظافة العامة بالعزب والشوارع والميادين العامة بنطاق المدينة، حيث تم رفع 460 طنا من القمامة.