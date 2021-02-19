صحيفة: رؤساء «فيسبوك» و«تويتر» و«جوجل» سيمثلون أمام مجلس النواب الأمريكي في مارس

ذكرت صحيفة "ذي هيل" أن رؤساء شركات "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، و"تويتر"، جاك دورسي، و"غوغل"، سوندار بيتشاي، سيمثلون أمام مجلس النواب الأمريكي خلال جلسة حول التضليل في الإنترنت.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها، الخميس، أن رجال الأعمال الـ3 سيشاركون في جلسة استماع للجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب يوم 25 مارس.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيتطرق إلى جهود إدارات الشركات المذكورة الرامية إلى مكافحة نشر المعلومات المضللة حول فيروس كورونا والتسجيلات المتعلقة بالعنف خلال الاضطرابات في الكابيتول الأمريكي يوم 6 يناير حينما تم اقتحام مقر الكونغرس من قبل أنصار للرئيس السابق، دونالد ترامب.

وقال مدير لجنة الطاقة والتجارة، فرانك بالون الابن، في بيان نشره الخميس مع بعض النواب الآخرين: "لفترة طويلة جدا لم تدرك شركات التكنولوجيا الكبرى الدور الذي لعبته في إشعال ونشر المعلومات الكاذبة أمام متابعيها. سياسة التحكم الذاتي في هذا القطاع فشلت".