التعليم: طالب الشهادة الإعدادية لن يدخل الفصل الدراسي الثاني إلا باجتياز امتحانات الترم الأول

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، تعليقًا على امتحانات الشهادة الإعدادية، إن الطالب يجتاز الامتحان عند حصوله على 50% من المجموع الكلي، على ألا يقل عن 25% في كل مادة.

وأضاف حجازي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أنه حال عدم اجتياز الطالب لمادة ما وحصل على أقل من 25%، فإنه يتم إجراء امتحان تكميلي للمادة فقط.

وأوضح أنه حال رسوب الطالب في الامتحان التكميلي فإنه لن يدخل الفصل الدراسي الثاني إلا حال تقدم بعذر قهري، ليتم بحثه وتحديد مصيره.

وأكد أنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بدرجة كاملة على محتوى هذا الفصل فقط، وذلك للطلاب ممن اجتازوا امتحانات الفصل الدراسي الأول بنسبة 50% فما فوق.

وقرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عقد امتحان موحد متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية يوم 7 مارس في جميع المواد لمدة 3 ساعات في المواد الأساسية، ومن يجتاز هذا الامتحان يكون قد تم تقييمه فى الفصل الدراسي الأول.

وأضاف الوزير، في بيان تليفزيوني اليوم، أنه بذلك يكون قد تم تقييم أداء الطالب، ولكن نتيجة هذا الاختبار المجمع لن تدخل في المجموع الكلي للطالب، ولكنه سيريح الطالب في مذاكرة منهج الفصل الدراسي الأول آخر العام، ويؤدي الطلاب الامتحان في يونيو في آخر العام في الفصل الدراسي الثاني بالشكل المعتاد للامتحانات.