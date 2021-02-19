وزير القوى العاملة يطمئن على أحوال المصريين العاملين بالإمارات

زار مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، بزيارة لإحدى الشركات التي يعمل بها عمالة مصرية، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل.



تلقى الوزير تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي أشارت فيه إلى أنه التقت فى إطار زياراتها إدارة شركة أمريكانا بالعاصمة أبو ظبي، مدير إدارة الشئون الإدارية عصام الخضري، ومجموعة من الشباب المصري في إدارة الموارد البشرية بالشركة للاطمئنان على أوضاع العاملين بوسائل السلامة والصحة المهنية، وإرشاد العمالة بالالتزام باتباع التعليمات الخاصة بتداعيات جائحة كورونا فى ذلك الشأن، والتفاوض لفتح المجال لإيجاد فرص عمل لأبناء الجالية.



كما تم التشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالى فى خدمتهم، وتم تزويدهم بالتليفون الشخصى للملحق العمالي.