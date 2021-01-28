 نيفادا الأمريكية ترصد أول إصابة بسلاسة كورونا المتحورة بجنوب أفريقيا - بوابة الشروق
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نيفادا الأمريكية ترصد أول إصابة بسلاسة كورونا المتحورة بجنوب أفريقيا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 19 فبراير 2021 - 3:16 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 فبراير 2021 - 3:16 ص

قالت جامعة ولاية نيفادا وكلية رينو للطب الأمريكية إن مسؤولي الصحة في الولاية اكتشفوا أول حالة إصابة بمتغير فيروس كورونا الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب أفريقيا.

وأوضح بيانٌ صادر عن الجامعة، حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، أن الحالة عُثر عليها في مدينة رينو بإقليم مقاطعة واشو في ولاية نيفادا.

وأوضح مختبر الصحة العامة بولاية نيفادا أنه قام - في البداية - بتتبع العينة يوم السبت، وأكد الإصابة بعد المزيد من التحليل للبيانات اليوم.

وحسب (سي.إن.إن.)، فإن الحالة لشخص سبق له السفر إلى جنوب إفريقيا وظهرت عليه الأعراض بعد وصوله إلى رينو.

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