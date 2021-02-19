محافظ سوهاج: الزيادة السكانية تلتهم أي محاولة للتنمية

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن الزيادة السكانية تلتهم أي محاولة للتنمية، مشيرًا إلى تطرق الرئيس السيسي لها خلال كلمته في أكثر من مناسبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صوت الشعب» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أنه تم عقد المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة في يناير الماضي، لمناقشة القضية السكانية، ذاكرًا أنه تم تدشين حملات توعية في هذا الصدد، بالتعاون مع كل الجهات المعنية.

وأشار إلى وضع شعار لحملة التوعية بمخاطر الزيادة السكانية بحضور نائب وزيرة الصحة ومقرر المجلس القومي للسكان، وهو «حلوة الذرية بس مسؤولية»، مضيفًا أن الجهات المشاركة في الحملة هي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة والوحدات المحلية ومديرية الصحة والشباب والرياضة وجامعة سوهاج.

وذكر أن سوهاج تعتبر المحافظة الثانية من حيث معدل النمو السكاني، موضحًا أن خطبة الجمعة المقبلة ستكون للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.