ميركل: ألمانيا مستعدة لبدء فصل جديد في العلاقات عبر الأطلسي

عرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على الرئيس الأمريكي جو بايدن التعاون الوثيق بشأن التحديات الإستراتيجية في مواجهة الصين وروسيا.



وقالت ميركل اليوم الجمعة خلال لقاء بتقنية الفيديو في مؤتمر ميونخ للأمن بسبب جائحة كورونا: "هناك الكثير الذي يجب عمله، وألمانيا مستعدة لبدء فصل جديد في الشراكة عبر الأطلسي".



وقالت ميركل إن الأجندة الخاصة بهذا الأمر واضحة ويجب تطويرها عبر المقاربات المشتركة، مبينة بالقول: "لن تكون المصالح دائما متساوية، وأنا ليس لدي شك في هذا الشأن".



وأضافت ميركل أن على المرء أيضا أن يتحدث بصراحة عن الخلافات، ولكن على أساس قيمي وقناعة بأن النظم الديمقراطية قادرة على التفاوض، و"بهذا يكون لدينا أساس مشترك وواسع وجيد."



وفيما يتعلق بمسألة أوكرانيا، قالت ميركل إنه لم يتم إحراز أى تقدم بشأن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها خلال السنوات الأخيرة.



وقالت ميركل: "روسيا تورط دائما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في نزاعات متشابكة".



وأوضحت ميركل أن هذا هو السبب في ضرورة تطوير أجندة روسية عبر أطلسية مشتركة، يجب من جهة أن تقدم عروضا للتعاون لكنها يجب أيضا أن تحدد الاختلافات بوضوح.



وأضافت ميركل أنه ربما يكون وضع أجندة مشتركة جديدة تجاه الصين أكثر تعقيدا، فبكين هي منافس ذو منهجية خاصة، وفي الوقت نفسه هناك حاجة للصين لحل المشاكل العالمية مثل حماية المناخ والتنوع البيولوجي.



وأكدت ميركل أن الصين اكتسبت نفوذا عالميا، "وبصفتنا تحالفا عبر الأطلسي وكديمقراطيات في العالم علينا مواجهة ذلك بالعمل".