استطلاع فرنسي: صعود شعبية ماكرون ورئيس وزرائه بعد تجنب الإغلاق العام

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الجمعة صعود شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه جان كاستيكس في شهر فبراير الجاري بعد تجنب فرض الإغلاق العام مجددا في البلاد في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "بي في آيه" لصالح شركة "أورانج" ومحطة إذاعة "آر تي إل"، ارتفاع شعبية ماكرون بنسبة 5 في المئة هذا الشهر مقارنة بشهر يناير الماضي لتصل إلى 42 في المئة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

كما ارتفعت شعبية رئيس الوزراء كاستيكس بنسبة 6 في المئة مقارنة بالشهر الماضي لتصل إلى 42 في المئة أيضا.

ووفقا للاستطلاع، أعرب 69 في المئة من المشاركين في الاستطلاع عن موافقتهم على القرار الذي اتخذته الحكومة الفرنسية في التاسع والعشرين من يناير الماضي بعدم فرض إغلاق عام جديد في البلاد في إطار مكافحة الوباء.