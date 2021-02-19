قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، لقادة العالم الذين يحضرون مؤتمر الأمن الدولي السنوي في ميونخ، إن التحالفات عبر الأطلسي عادت كأولوية للولايات المتحدة مرة أخرى، بعد أربع سنوات في عهد سلفه دونالد ترامب.



وأضاف بايدن: "أنا رجل له كلمته. لقد عادت أمريكا. أنا أتحدث اليوم كرئيس للولايات المتحدة، في بداية إدارتي، وأبعث برسالة واضحة إلى العالم: لقد عاد الأمريكيون. لقد عاد التحالف عبر الأطلسي. ولن ننظر إلى الوراء".



واستطرد بايدن قائلا في أول خطاب رئيسي له على الساحة الأوروبية:"اسمحوا لي أن أمحو أي شك. وستعمل الولايات المتحدة بشكل وثيق مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي وعواصم الدول الأعضاء في جميع أنحاء القارة".



وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة ملتزمة تماما بتحالفها مع منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدعم تماما معاهدة الأمن الجماعي للمنظمة.



ويقام هذا الحدث العالمي المهم عبر الإنترنت لأول مرة هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).