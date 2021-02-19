 رانيا فريد شوقي: جمعتني علاقة قوية جدا مع الفنانة هدى سلطان - بوابة الشروق
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رانيا فريد شوقي: جمعتني علاقة قوية جدا مع الفنانة هدى سلطان

أمل محمود
نشر في: الجمعة 19 فبراير 2021 - 3:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 فبراير 2021 - 3:07 ص

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إن أول احتكاك حقيقي بينها وبين الفنانة هدى سلطان كان أثناء تصوير مسلسل «أحلام البنات»، ذاكرة أنها كانت تؤدي دور ابنتها فيه.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «top trending» المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أنها كانت قلقه أول يوم تصوير في المسلسل، خاصة أن الفنانة هدى سلطان وقتها كانت زوجة أبيها، موضحة أنه بمرور الأيام جمعتهما علاقة قوية جدًا.

وتابعت: «كان في مشهد هتضربني فيه بالقلم، قولتها لاء مش علشان أنتِ مرات أبويا تفتري عليا، فكان بينا ديما هزار وضحك»، ذاكرة أنها في أحد الأيام كانت حزينة، ولكن سلطان لم تتركها حتى بدأت بالضحك.

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