إقامة سدود ترابية لحماية قرى الحسنة بوسط سيناء من السيول

واصل مجلس مركز ومدينة الحسنة في محافظة شمال سيناء، أعمال الحواجز الترابية والسدود بقرية الجفجافة؛ لحمايتها من أي سيول قادمة.



وأكد أسامة محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه تم التوجه لقرية الجفجافة؛ للوقوف ما تم من أعمال حيث تم تنفيذ عمل السدود والحواجز الترابية بجوار عبارات الطرق الموجودة على طريق تماده الجفجافة، وتم عمل العبارة الأولى بجوار تجمع المطلة التنموي.



وتحجز العبارة مياه وديان (الباحة، الريشات، الدماث، أبو رمانة، المزيرع، سحابة، حظيرة جبل يلق، أم دسيس).



كما تم عمل العبارة الثانية حيث تحجز وديان (العوسج، أم بطمة، أبو سمرة، أبو ذيب)؛ لحماية الطرق والمنشأت العامه بالقرية؛ وحرص على سلامة وأرواح المواطنين .