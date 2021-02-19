تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة عىل مناطق من القاهرة الكبرى، ومن خفيفة إلى متوسطة على مناطق من دمياط بورسعيد والعريش والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، ومتوسطة على مناطق من مطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 09 18

بورسعيد 09 18

الإسكندرية 11 17

شرم الشيخ 14 21

أسوان 10 21

كاترين -02 18

الإسماعيلية 09 18