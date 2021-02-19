الاتحاد الدولى للملاكمة: انطلاق بطولة جائزة روسيا العربية للمحترفين أبريل المقبل

السديري يعلن مشاركة كافة أبطال اللعبة في العالم بتغطية إعلامية ضخمة

كشف الهادي السديري، الوزير المفوض للشباب والرياضة بمجلس جامعة الدول العربية ورئيس الاتحاد الدولي لرياضة الملاكمة العربية، عن انطلاق بطولة "جائزة روسيا للملاكمة العربية للمحترفين"، في الفترة بين 21 ابريل الى 1 مايو المقبل، وذلك بالقرية الرياضية الأولمبية بالعاصمة الروسية موسكو.

وأكد السديري أن كافة أبطال وبطلات العالم من مختلف الدول سيشاركون في البطولة والتي تعد حدث كبير وفريد من نوعه حيث سيقام لأول مرة بحضور العديد من الوزراء والبرلمانيين والسفراء والشخصيات العامة والفنانين، إضافة إلى العديد من القنوات والاذاعات ووكالات أنباء والصحفيين خاصة وأن روسيا بلد تتمتع بالأمن والأمان، وسبق ونظمت العديد من البطولات العالمية والدولية والاولمبية.

وأوضح أن روسيا نظمت بطولات على مستوي محترف ابهروا بها العالم، مقدما الشكر للحكومة الروسية وعلي رأسهم الرئيس فلاديمير بوتن عن دعمهم ومساندتهم لانجاح البطولة بالشكل الذي يليق بمكانة دولة روسيا على مستوى العالم، خاصة وأن أكثر من 500 قناة وحوالي 1600 صحفي وافقوا على تغطية الحدث طيلة البطولة.

وأعلن السديري، عن زيارته لدولة روسيا خلال الأيام المقبلة لتجهيز مؤتمر صحفى لشرح تفاصيل البطولة من كافة جوانبها للصحافة الروسية والاعلام العالمي المعتمد بالدولة، مؤكدا على تاريخ وعراقة حضارة دولة روسيا، وما يربطها من علاقات كبيرة ومميزة بالوطن العربي والبلدان الأفريقية.