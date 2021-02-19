تفاصيل زيارة رئيس الحكومة الليبية إلى مدينة طبرق

توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، الجمعة، إلى مدينة طبرق شرقي البلاد، في إطار التواصل المستمر مع مؤسسات الدولة المختلفة و التشاور مع القيادات السياسية والإجتماعية الممثلة لمختلف المناطق الليبية.



وكان في استقبال الدبيبة عميد بلدية طبرق فرج أبوالخطابية وكذلك عدد من وجهاء وأعيان المدينة.



وتضمن جدول العمل مجموعة من اللقاءات أهمها اللقاء الذي جمع الدبيبة مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح وكذلك بعض أعضاء مجلس النواب حيث تناول اللقاء مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وكذلك الأولويات والبرامج التي ستعمل على تنفيذها فور اعتماد الحكومة.



واتسم اللقاء بالإيجابية وكذلك تقارب الرؤى بخصوص أهمية العمل على استقرار البلاد و ترسيخ حالة السلام و بسط الأمن وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية و باقي مؤسسات الدولة السيادية وأهمية مشاركة الجميع في تعزيز حالة المصالحة و التواصل والتعاون المستمر بين مؤسسات الدولة للعبور بليبيا من المرحلة الحالية إلى مرحلة استقرار وتنمية مستدامة، بحسب المكتب الإعلامي للدبيبة.



وأكد الدبيبة على أنه سيقوم بعقد عدد من الزيارات لباقي مدن وبلديات المنطقة الشرقية فور اعتماد الحكومة وبدأ عملها بشكل رسمي، وذلك بغرض الوقوف المباشر على المشاكل والتحديات التي تعاني منها هذه المناطق.



وشدد رئيس الحكومة على أن مدى الاستعداد لزيارة جميع المناطق الليبية و القدرة على ممارسة الأعمال التنفيذية فيها، هو أحد المعايير الرئيسية لقبول ترشيحات الأسماء التي ستشغل المناصب القيادية في الحقائب الوزارية و الهيئات والشركات التابعة للحكومة، وأنه لن يتم قبول أي مرشحين لا ينطبق عليهم هذا المعيار حيث أن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة كل الليبيين ويجب أن تكون قادرة على خدمتهم والوقوف على مشاكل وتحديات وكذلك تطلعات جميع أبناء الأمة الليبية أينما كانوا.