بايدن يتعهد بما يصل إلى 4 مليارات دولار لدعم حملة كوفاكس العالمية

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بما يصل إلى أربعة مليارات دولار لدعم برنامج كوفاكس لتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بشكل عادل بين الدول الأكثر غنى والدول الاكثر فقرا.

وقال البيت الأبيض في بيان صدر يوم الخميس "غدا (الجمعة) في قمة مجموعة السبع، سيعلن الرئيس أن خطوات ملموسة ستتخذ لتحسين صحة وسلامة الأمريكيين من خلال حماية السكان المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم".

وستقدم الولايات المتحدة مساهمة أولية بقيمة 2 مليار دولار "لجافي"، تحالف لتطوير اللقاحات بين القطاعين العام والخاص والذي ينسق مشروع"كوفاكس".