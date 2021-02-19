قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن المخالفة الأساسية في «الأوكازيون الشتوي» تتمثل في عدم وضع سعر المنتج قبل وبعد التخفيض، منوهًا بأن نسبة التخفيضات الوهمية ضئيلة جدًا.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن غالبية المشاركين في «الأوكازيون الشتوي» ملتزمون بالأسعار المخفضة، موضحًا أنه يتم اتخاذ الإجراء المناسب حال المخالفة.

وأفاد بأن نسبة المبيعات في «الأوكازيون الشتوي» هذا العام أفضل من العام الماضي، الذي زامن بداية ظهور جائحة كورونا، لكنه منخفض جدًا بنسبة تصل إلى أقل من 50% في العام قبل الماضي.

وأرجع سبب تراجع نسب المبيعات في «الأوكازيون الشتوي» إلى انخفاض القدرة المالية، والخوف من عدوى كورونا، فضلًا عن قلة الاحتياج للملابس نتيجة عمل عدد كبير من الناس في المنزل.

وذكر أن نسب التخفيضات هذا العام غير مسبوقة وجاذبة، إذ وصلت إلى 70%، مفيدًا بأن الشعب المصري دائمًا ما يفضل الشراء في أواخر أيام «الأوكازيون» سواء في الشتاء أو الصيف.

ونوه بأن «الأوكازيون الشتوي» بدأ يؤتي بثماره حاليًا، سواء بالشراء التقليدي أو عبر الإنترنت، مؤكدًا أن حجم المبيعات ليس قليلًا.

ولفت إلى تضاعف حجم المبيعات عبر الإنترنت خلال العام الماضي حوالي 40 مرة مقارنة بالسابق، لكن مازالت نسبته ضئيلة من حجم المبيعات الكلي.