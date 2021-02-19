وزير الخارجية اليمني: نلقى كل عناية ورعاية من قبل المصريين

أشاد وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض مبارك، بالعلاقة التاريخية التي تجمع بلاده بمصر، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من القيادات السياسية اليمنية درس في مصر، فضلًا عن تواجد العديد من المواطنين للدراسة الآن.

وأضاف خلال لقاء خاص لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن «اليمني لا يشعر أنه غريب في مصر»، مؤكدًا أن «أبناء اليمن يلقون كل عناية ورعاية من قبل المصريين».

وأشار إلى أنه التقى بسامح شكري، وزير الخارجية، وتناقشوا حول تعزيز وتقديم المزيد من التسهيلات، وإعادة تفعيل اللجان الوزارية المشتركة باعتبارها آلية مناسبة لمناقشة العديد من القضايا، معلنًا عن وجود فرص لمزيد من أوجه التعاون في العديد من القطاعات.

وأكد وزير الخارجية اليمني أن الموقف العربي موحد تمامًا ويقف مع الثوابت اليمنية ويدعم وحدته وأمنه واستقراره وإيجاد حل سياسي، وفقًا للمرجعيات المتوافق عليها محليًا ودوليًا.

وتابع: «كل الدول تدعم الشرعية السياسية اليمنية بمواقف ثابتة تساعدنا وتدعمنا وتقدم أشكال العون من أجل التوصل لحل سياسي»، قائلًا إن المملكة العربية السعودية تأتي في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق تلك الجهود.