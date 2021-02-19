محافظ الغربية يوجه بفحص عقارات شارع بالمحلة بعد حدوث هبوط مفاجئ

أفاد بيان صادر من محافظة الغربية، اليوم الجمعة، بأن شارع الترعة بحي ثان المحلة الكبرى، تعرضه مساء أمس، لهبوط مفاجئ.

وعلى الفور، وجه طارق رحمي محافظ الغربية لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بسرعة مراجعة العقارات المجاورة، كما وجه بمعاينة الموقع من خلال لجنة فنية مشكلة من الدكتور محمد الغريب صقر الأستاذ بقسم هندسة الإنشاءات بكلية الهندسة جامعة طنطا، والمهندس خلف محمد عبد الرحيم مدير مديرية الإسكان بالغربية والمهندس علي سالم مدير الإدارة الهندسية بالمحافظة، والتي انتهت من أعمالها فجر اليوم.

وتبين للجنة حدوث هبوط مفاجئ في منتصف الشارع، نتيجة انهيار غرف التفتيش وكسر في خط المياه الرئيسي بعمق متر وبطول ٢٥ مترا، والتي تنفذه إحدى الشركات المنفذة لمشروعات الصرف الصحي، كما تلاحظ للجنة عدم تأثر أياً من العقارات المجاورة.

وأوصت اللجنة بالردم الفوري لموقع الانهيار وإجراء سند بصفة عاجلة لجوانب الانهيار حفاظاً على سلامة المنشآت المجاورة، مع تحمل الجهات المنفذة رد الشيء لأصله طبقاً للمواصفات الفنية.

وتؤكد محافظة الغربية أن العقارات المجاورة لم تتأثر نتيجة الهبوط، وأن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تتابع على مدار الساعة العقارات المجاورة في حالة ظهور أي مؤشرات للخطر، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة المنفذة وجاري ردم الموقع.