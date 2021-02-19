نتنياهو: رئيس غينيا الاستوائية أعلن نقل سفارة بلاده إلى القدس

نتنياهو: إسرائيل تعود إلى إفريقيا بشكل كبير.. ونواصل تعميق التعاون مع هذه الدول



‏تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم هاتفيًا مع رئيس غينيا الاستوائية تيودورو مباسوجو، الذي أعلن أنه سينقل سفارة بلاده إلى القدس.



وحسبما نشرته الصفحة الرسمية لنتنياهو على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء اليوم الجمعة، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنقل دول مختلفة سفاراتها إلى القدس.



‏وقال رئيس الوزراء، إن إسرائيل تواصل تعميق التعاون مع الدول الإفريقية، مضيفًا: «إسرائيل تعود إلى إفريقيا وإفريقيا تعود إلى إسرائيل بشكل كبير».



من جانبه، قال الرئيس مباسوجو، إن القارة الإفريقية برمتها تستقبل إسرائيل بأذرع مفتوحة.