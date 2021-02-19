محكمة: الحكومة البريطانية لم تتسم بالشفافية في تعاقدات تتعلق بجائحة كورونا

قضت محكمة بريطانية في دعوى قضائية رفعها ثلاثة أعضاء بالبرلمان، أن الحكومة لم تكشف بشكل مناسب عن تفاصيل عقود تتعلق بفيروس كورونا.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، قال القاضي مارتن تشامبرلين في حكم صدر اليوم، إن وزير الصحة مات هانكوك لم يلتزم بسياسات الشفافية الحكومية.



ويواجه رئيس الوزراء بوريس جونسون العديد من الدعاوى القضائية بشأن استجابة إدارته لجائحة فيروس كورونا، بدءا من توفير معدات طبية إلى نتائج اختبارات الطلبة.



وطلب منتقدون من محاكم بمراجعة عقود تم إرساؤها على عجل على شركات خلال الأيام الأولى من تفشي الجائحة.



وقال تشامبرلين إن هانكوك "أنفق كميات ضخمة من المال العام على مشتريات تتعلق بالجائحة خلال عام 2020". وقال إنه "يحق للعامة معرفة الجهة التي ذهبت إليها هذه الأموال، وأي الجهات التي تم الإنفاق عليها، وكيفية إرساء العقود ذات الصلة".



وقالت بلومبرج إنه لم يتسن على الفور الحصول على رد من وزارة الصحة بشأن الحكم.



وقال جوليون موجام، وهو ممن ينتقدون الحكومة على نحو متكرر ومؤيد للقضية، إن عامة المواطنين "لهم الحق بشكل واضح في معرفة كيف ومع من وبأي أسعار، تنفق الحكومة المال العام".