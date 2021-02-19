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البرتغال تقول إنها قد تحصل على 9 ملايين مليون جرعة لقاح ضد كورونا بنهاية يونيو

الكورونا في البرتغال - ارشيفية
الكورونا في البرتغال - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 19 فبراير 2021 - 6:29 م | آخر تحديث: الجمعة 19 فبراير 2021 - 6:29 م
قال وزير الدولة البرتغالي للصحة أنطونيو لاسيردا سيلز إن البرتغال من المرجح أن تتلقى نحو 8 إلى 9 ملايين جرعة من لقاحات مضادة لمرض كوفيد-19 بنهاية النصف الأول من العام ، عوضا عن 11 مليون جرعة كان مخطط لها في البداية.

وفي تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء، قال سيلز اليوم الجمعة إن هذه الكمية قد تكون كافية لتطعيم 6ر3 مليون شخص. وقال إنه حتى مع تخفيض الطلبيات، توشك البلاد أن تصل إلى ما كانت تتوقعه في الخطة الأولية.

وتقوم البرتغال الآن بتطعيم من هم فوق سن الثمانين، وكذلك بعض الأفراد فوق سن الخمسين ممن يعاني من أمراض معينة، بعد أن تم التركيز في البداية على تحصين المهنيين بالقطاع الصحي من المرض، وكذلك العاملين بدور رعاية المسنين.

وتهدف الحكومة إلى تطعيم 70 بالمئة من السكان البالغين للبلاد بنهاية الصيف.

وتحصل البرتغال على لقاحات فايزر بيونتك ومودرنا وأسترازينيكا.

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