ارتفعت العملة الرقمية "بتكوين"، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسجلت ذروة قياسية جديدة لتتجاوز مستوى 54 ألف دولار، ليجعلها تُحقق قفزة أسبوعية بنسبة 11%.

وصعدت أكثر العملات المُشفرة رواجا في العالم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بنسبة 64% منذ بداية الشهر، وسجلت اليوم في أحدث تعاملاتها 54,405 دولار، لتُقارب بذلك قيمتها السوقية تريليون دولار تقريبًا.

جدير بالذكر أن العملة الافتراضية تعكس فرضية العديد من المحللين بأنها ليست ركيزة أساسية من أساسيات الاقتصاد، وذلك في ظل استمرار تصاعد قيمتها خلال الفترة الماضية.