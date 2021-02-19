محافظ الدقهلية: استمرار أعمال فرق الوحدات المحلية لشفط تجمعات مياه الأمطار

واصلت فرق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق محافظة الدقهلية، كسح وشفط ما تبقى من تجمعات مياه الأمطار نتيجة الطقس غير المستقر الأيام الماضية، وذلك تيسيرًا لحركة انتقال المواطنين وسيولة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، في بيان اليوم الجمعة، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء تنفيذ الأعمال بالشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة، تحقيقًا لإرضاء جموع المواطنين علي مستوي المحافظة، مؤكدًا سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين بكافة المناطق في هذا الشأن ورفع الفرق العاملة التراكمات من تجمعات مياه الأمطار فورًا.

ووجه المحافظ الشكر للجميع، مؤكدًا أن جميع العاملين في هذه الفرق من العمال والمشرفين ورؤساء الوحدات المحلية يستحقون كل تقدير واحترام، مضيفًا: "إننا جميعًا أعضاء الجهاز التنفيذي نعمل بكل تعاون والجميع يبذل كافة الجهود من أجل العمل على تحقيق مطالب واحتياجات مواطني الدقهلية".

وأشار المحافظ إلى أهمية التواصل الدائم والمستمر مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للإبلاغ من خلال الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء عن مناطق التجمعات لمياه الأمطار وقيام رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ونوابهم بالمتابعة الميدانية لعمليات رفع تراكمات المياه عملًا على راحة المواطنين.

ويذكر أن أعمال فرق كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار استمرت بجميع المراكز والمدن والأحياء على مدار الأيام الماضية وحتى اليوم الجمعة.