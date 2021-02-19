المريخ السوداني يشكر الجهاز الطبي للأهلي

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تقدم الجهاز الطبي لنادي المريخ بالشكر إلى نظيره في النادي الأهلي، بسبب ما وصفوه بوقفتهم المميزة مع الوحدة الطبية لنادي المريخ عقب مباراة المريخ والأهلي.

وقال نادي المريخ في بيان أصدره مساء الخميس: «الوحدة الطبية بنادي المريخ تشكر نظيرتها في النادي الأهلي، يتقدم الدكتور محمد كمال رئيس الوحدة الطبية بنادي المريخ بالشكر للوحدة الطبية بالنادي الأهلي المصري ممثل في دكتور عبدالمجيد والدكتور أحمد أبو عبلة».

وأوضح البيان: «الشكر يأتي على وقفتهم المميزة مع الوحدة الطبية لنادي المريخ عقب مباراة المريخ والأهلي التي احتضنها ملعب ستاد القاهرة في أولى مباريات المريخ بدور المجموعات من دور أبطال إفريقيا».

وكان الجهاز الطبي للمريخ، استعان بعد اللقاء بأحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، بعد تعرض لاعبين من الفريق السوداني للإصابة، وتدخل طبيب الأهلي لإبداء الرأي الطبي في حالة ثنائي المريخ، ونصح بنقلهما لإحدى المستشفيات بالقاهرة، وقام بمتابعة حالتهما مع الأطباء المصريين.

وخضع ثنائي المريخ للفحص بالأشعة إلى جانب الإسعافات الأولية داخل المستشفى، حتى تم الاطمئنان عليهما دون تكاليف مالية.

واستطاع الأهلي أن يفوز على المريخ بنتيجة 3-0 في مستهل مباريات الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.