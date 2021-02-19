حكومة دراجى الجديدة تفوز بدعم مجلس النواب الإيطالي

الأكثر قراءة
«ديلي ميل» تنصف صلاح أمام جماهير ليفربول
إصابة 30 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق أبوسمبل جنوب أسوان
الخارجية تعلن عقد امتحان مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق دبلوماسي
الأرصاد عن موجة الطقس السيئ: استقرار الأوضاع خلال الساعات المقبلة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
لن يفوز بأي مباراةسيفوز على الدحيل فقطسيصعد للنهائي على حساب بايرن ميونيخسيحقق برونزية جديدة
النتـائـج
تصويت
اجتازت حكومة ماريو دراجى الإيطالية الجديدة، اليوم الخميس، آخر عقبة أمام توليها السلطة بعد فوزها بدعم أغلبية ساحقة فى اقتراع ثقة فى مجلس النواب.