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حكومة دراجى الجديدة تفوز بدعم مجلس النواب الإيطالي

روما - د ب أ
نشر في: الجمعة 19 فبراير 2021 - 2:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 فبراير 2021 - 2:11 ص

اجتازت حكومة ماريو دراجى الإيطالية الجديدة، اليوم الخميس، آخر عقبة أمام توليها السلطة بعد فوزها بدعم أغلبية ساحقة فى اقتراع ثقة فى مجلس النواب.

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