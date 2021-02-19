المؤبد لشخص بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حليم عبد السميع، الخميس، "إ.ع.ع"، بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك في القضية رقم 14-295 لسنة 2019 أمن دولة طوارئ قسم شرطة أول المنتزه.

تعود وقائع القضية، إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا حول انضمام المتهم إلى جماعة "داعش" الإرهابية، والاتفاق والتحريض على القيام بأعمال إرهابية، ومحاولة تنفيذ مخطط إرهابي، في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه.

كشفت التحقيقات، انضمام المتهم إلى جماعة إرهابية، الغرض منها "الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وممارسة أعمال الاعتداء على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية، والأمن القومي، وتدعو إلى تكفير الحاكم، وشرعنه الخروج عليه، والاعتداء على المواطنين، وأفراد القوات المسلحة، والشرطة، ومنشأتهما، واستباحة دماء المسيحيين وممتلكاتهم".

وأضافت التحقيقات المدعومة بتحريات الأجهزة الأمنية، قام المتهم بالاشتراك والتحريض على الشروع في قتل المجني عليه "م.ف.ز"، أثناء تواجده أمام كنيسة القديسين، الواقعة في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، شرقي المحافظة.

وبتقنين الإجراءات، وضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: رضا محمد إبراهيم، ومحمد عاطف مشالي، وسكرتير الجنايات، عمرو زكي.