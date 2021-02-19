الأرصاد: تجدد فرص سقوط الأمطار يومي الاثنين والثلاثاء

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن انخفاض درجات الحرارة مستمر خلال الـ72 ساعة المقبلة، مشيرًا إلى استقرار الأحوال الجوية غدًا السبت.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الجمعة، أن الكتل الهوائية الباردة القادمة لمصر عبر البحر المتوسط هي التي تسببت في موجة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد، ذاكرًا أن فرص الأمطار غدًا تنحصر على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.



وذكر أن أمطار الغد من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، لافتًا إلى تجدد فرص سقوط الأمطار اعتبارًا من يومي الاثنين والثلاثاء.



وتوقع أن أمطار يومي الاثنين والثلاثاء غير مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، مضيفًا أن منطقة سانت كاترين شهدت ثلوجًا خلال موجة عدم الاستقرار؛ نظرًا لطبيعتها الجبلية.