 أمريكا تخطط لتوظيف 6000 فاحص جديد استعدادا لزيادة معدلات السفر في مرحلة ما بعد كورونا - بوابة الشروق
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أمريكا تخطط لتوظيف 6000 فاحص جديد استعدادا لزيادة معدلات السفر في مرحلة ما بعد كورونا

الكورونا في الولايات المتحدة الامريكية - ارشيفية
الكورونا في الولايات المتحدة الامريكية - ارشيفية
واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 19 فبراير 2021 - 11:02 م | آخر تحديث: الجمعة 19 فبراير 2021 - 11:02 م
أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم الجمعة، رغبتها في توظيف 6000 فاحص أمني جديد بالمطارات بحلول فصل الصيف المقبل، تحسبا لأن يؤدي التقدم المحرز في مجال التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى زيادة معدلات السفر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلنت إدارة أمن النقل اليوم الجمعة، عن حملة توظيف على الصعيد الوطني، حتى مع استمرار تسبب الفيروس في التقليل بشكل كبير من معدلات ركاب شركات الطيران.

وقالت الإدارة في بيانها إن اتجاهات السفر الموسمية تشير إلى أن فصل الصيف هو أكثر الأوقات ازدحاماً في السنة بالنسبة لشركات الطيران، وإن توقع التقدم المحرز في معالجة الجائحة أدى إلى حملة التوظيف.

وقد انخفضت بالفعل، معدلات الإصابة بكوفيد 19 بشكل حاد من ذروتها في يناير الماضي، مع توسع معدلات التطعيم باللقاح المضاد للفيروس الفتاك.

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