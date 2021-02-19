قالت الفنانة نانسي عجرم، إنها أدركت قيمة النعم خلال فترة الحجر الصحي أثناء جائحة كورونا، موضحة أن التكنولوجيا غيرت شكل الحياة التي اعتادت عليها مسبقًا.

وأضافت خلال لقاء عبر تطبيق «skype» لبرنامج «شربل يستقبل» المذاع عبر فضائية «cnn عربية»، مساء الخميس، أنها تأثرت للغاية من رثاء أحد الفتيات لأبيها الذي توفي إثر فيروس كورونا، راوية ما كتبته الفتاة: «نحن أثرياء جدًا، ولكن أبي مات وهو يبحث عن شيئًا مجانيًا وهو الهواء، فإذا كنت تتنفس حاليًا فأنت أغنى أغنياء العالم».

وأوضحت أن جائحة كورونا غيرت أولويات البشر، وجعلتهم يقدرون العائلة وتقضية أوقات سعيدة معهم، معلقة عن عملها كسفيرة نوايا حسنة بالأمم المتحدة، أنها أدركت أن أولويات الحكومات لابد أن تكون توفير الأمان للشباب والأطفال.

وذكرت أنها تعتبر الأمان الاجتماعي والاقتصادي والأمني هو أول خطوة لبناء الأجيال الجديدة، معقبة: «لابد من إعادة جسر ثقة وأمان بين الحكومات والشعوب حتى الشباب يقدروا يحققوا أحلامهم وطموحاتهم».

وأكد أنها لا تفكر بالهجرة أبدًا من بلدها لبنان، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى تمسكها بالأمل بالتغير في بلدها، والذي سيبدأ إذا غير كل فرد من نفسه.

وعلقت على مطالب التغيير والثورات التي شهدتها العديد من بلدان العالم العربي في السنوات الأخيرة، قائلة: «لا يمكنك منع الشعب من أن يثور، وأتمنى ألا تنحرف الثورات عن هدفها وتتحول إلى التخريب».

وانتقدت عدم وجود قوانين صارمة لحماية المرأة في البلاد العربية من العنف، مؤكدة أنها ليست ضد فكرة المجتمع الذكوري ولكنها تعتبر إهانة المرأة معيبة.