استشارة طبية: تعرف على أسباب وعلاج نزيف الأنف

أنا فى الثامنة والثلاثين من عمرى، لا أعانى من أى أمراض عامة، وأتمتع بحيوية وصحة تتناسب مع سنى، لكن يؤرقنى دائما فى الشتاء نزيف من الأنف بلا أى سبب واضح. أجريت كل الفحوص اللازمة وزرت أطباء الباطنة والأنف والأذن فلم يفدونى بشىء. كدت أختنق الأسبوع الماضى حينما فاجأنى فضغطت أنفى وأملت رأسى للخلف حتى أسعفنى زملائى فهل من مشورة مختلفة؟



زياد منسى ــ بريد إلكترونى



إذا ما تأكد أنه لا سبب حقيقيا لنزف الأنف، فالمرجح أن نزيف أنفك خاصة لارتباطه بفصل الشتاء يرجع لجفاف هواء المنزل أو المكتب فى مقابل الهواء الطلق حينما تخرج للشارع. استخدام التكييف الساخن يزيد من حدة تلك الظاهرة التى قد تحدث عند البعض دون الآخرين. الهواء الجاف يجعل الغشاء المبطن للأنف أكثر جفافا، فيبدو كطبقة رقيقة من الزجاج الهش الذى يتهشم بسرعة لتنزف الشعيرات الدموية الرفيعة.



يمكنك استخدام قدر ضئيل من الفازلين الطبيعى (قدر الحمض) لدهان فتحات الأنف من الداخل بلطف قبل النوم فإنها تحمى الأنف من الجفاف.



يمكك أيضا أثناء النهار استخدام رشاش للأنف من محلول ملحى، يمكنك شراءه من الصيدلية بلا روشتة طبية. ذلك يساعد على ترطيب الأنف وبالتالى معالجة الجفاف.



فى الأحوال المتكررة يمكنك استخدام جهاز خاص فى حجرة النوم يبعث بقدر من رذاذ الماء محدثا رطوبة يبدد جفاف هواء الحجرة.



علاج نزيف الأنف المفاجئ بالفعل يكون بضغط فتحتى الأنف بأصابعك بقوة لمدة لا تقل عن خمس دقائق مع الميل للأمام، وليس الخلف على عكس الخطأ الشائع. إذا لم يتوقف النزيف يمكن تكرار المحاولة لعشر دقائق أخرى يراعى خلالها التنفس من الفم.



إذا لم يتوقف النزيف يجب الانتقال للمستشفى لحشو الأنف بالشاشة فيما يعرف باسم (فتيل الأنف)، بعد إضافة نقاط للأنف خاصة بايقاف النزيف ثم يلى ذلك دراسة أسبابه وفقا للحالة.