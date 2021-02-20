إدوارد: غير راض عن أعمال قدمتها في بداية مسيرتي

علق الفنان إدوارد، على تصدر الحلقة الأخيرة من مسلسل «لؤلؤ» لتريند مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «الحمدلله، عملنا صدى حلو مع الناس».



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء الجمعة، أن تصدر شخصية «مجدي هلال» التي كان يؤديها بالمسلسل لتريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يرجع إلى أنها طيبة ولاقت إعجاب الجمهور، مؤكدًا أن هذا النمط من الشخصيات موجود بالواقع ولكن ليس بكثرة.



وأضاف أنه قدم أعمالًا غير راض عنها في بداية مسيرته الفنية؛ لأنه كان بحاجة إلى أن يعرفه الناس، موضحًا أنه يختار الأعمال التي سيؤديها بدقة في الوقت الحالي.



وأوضح أن المخرج محمد سامي وضع كل خبراته في مسلسل «لؤلؤ»، ذاكرًا أنه يمتلك الحبكة الدرامية التي تجذب المشاهدين لمتابعة العمل.