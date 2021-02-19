لافروف: التحيز يعرقل العلاقات الطبيعية بين موسكو والاتحاد الأوروبي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن التحيز يعرقل العلاقات الطبيعية بين موسكو والاتحاد الأوروبي، والتي باتت "ممزقة إلى أشلاء".

وقال لافروف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "إن التحيز يعرقل (العلاقات الطبيعية) إلى حد كبير".

وتابع: "يتم النظر إلينا (من قبل الاتحاد الأوروبي) على أننا غرباء، وعندما أجبت عن سؤال حول استعدادنا لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي (في مقابلة مع فلاديمير سولوفيوف)، كان هذا ردا على سؤال حول ما إذا كنا مستعدين لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، أجبت بالإيجاب، لأنه لم تعد هناك عمليا علاقات".

ولفت لافروف في تصريحاته إلى قول الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إن العلاقات "ممزقة إلى أشلاء".

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أنه في مايو عام 2019، قال وزير الخارجية الإسباني آنذاك، جوزيب بوريل، إن روسيا هي عدو قديم للاتحاد الأوروبي "تؤكد نفسها مرة أخرى، ومن جديد تشكل تهديداً". وبحسب لافروف، فإن الجانب الروسي بعد ذلك وجه له سؤالا من خلال إدارة المراسم، حيث تلقينا إجابة مفادها أن بوريل أسيء فهمه، وأن ما قاله كان مجرد تعبير مجازي.