مكافحة التهريب الجمركي بالأقصر تحرر 183 محضرا

تمكنت إدارة مكافحة التهريب الجمركي بالأقصر، بالتعاون مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط، من تحرير 183 محضر ضبط جمركي خلال شهرين.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان اليوم الخميس، أن أغلب المضبوطات عبارة عن قطع غيار سيارات وقطع غيار دراجات نارية وأدوات كهربائية وصحية ومنزلية وأدوات تجميل ومبردات مياه ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات.

وأضافت أن قيمة المضبوطات بلغت مليونا و109 آلاف و80 جنيها، مشيرة إلى أن جميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك.