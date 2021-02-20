 إعادة فتح طريق بغداد الجفجافة بوسط سيناء الذي أغلقته الرمال المتحركة - بوابة الشروق
السبت 20 فبراير 2021 1:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:
النتـائـج تصويت

إعادة فتح طريق بغداد الجفجافة بوسط سيناء الذي أغلقته الرمال المتحركة

إعادة فتح طريق بغداد الجفجافة بوسط سيناء الذي أغلقته الرمال المتحركة
إعادة فتح طريق بغداد الجفجافة بوسط سيناء الذي أغلقته الرمال المتحركة
مصطفى سنجر
نشر في: الجمعة 19 فبراير 2021 - 11:51 م | آخر تحديث: الجمعة 19 فبراير 2021 - 11:51 م
أشرف أسامه أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، على أعمال إعادة فتح الطرق التي تسببت الظروف الجوية في إغلاقها بالرمال.

وكلف رئيس مجلس الحسنة، أحمد عبد الحليم نائب المركز والمدينة، وأحمد نايل مدير إدارة الحملة الميكانيكية لمتابعة الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة؛ لإزالة الرمال المتحركة الكثيفة من علي طريق (بغداد - الجفجافة)؛ بعد أن تسببت الرمال المتحركة في إغلاقه؛ نتيجة لحالة الطقس السيئ وسرعة الرياح الشديدة؛ ما يعوق سير السيارات على الطريق، ويهدد أرواح المواطنين.

وتم إعادة فتح الطريق، والتأكد من عودة حركة سير السيارات عليه بطريقه سليمة وآمنة؛ للحفاظ علي سلامة المسافرين.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك