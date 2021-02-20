إعادة فتح طريق بغداد الجفجافة بوسط سيناء الذي أغلقته الرمال المتحركة

أشرف أسامه أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، على أعمال إعادة فتح الطرق التي تسببت الظروف الجوية في إغلاقها بالرمال.



وكلف رئيس مجلس الحسنة، أحمد عبد الحليم نائب المركز والمدينة، وأحمد نايل مدير إدارة الحملة الميكانيكية لمتابعة الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة؛ لإزالة الرمال المتحركة الكثيفة من علي طريق (بغداد - الجفجافة)؛ بعد أن تسببت الرمال المتحركة في إغلاقه؛ نتيجة لحالة الطقس السيئ وسرعة الرياح الشديدة؛ ما يعوق سير السيارات على الطريق، ويهدد أرواح المواطنين.



وتم إعادة فتح الطريق، والتأكد من عودة حركة سير السيارات عليه بطريقه سليمة وآمنة؛ للحفاظ علي سلامة المسافرين.