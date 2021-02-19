دولة الفاتيكان تتوقع عجزا بقيمة 50 مليون يورو في ميزانية العام الحالي

أعلنت دولة الفاتيكان في بيان اليوم الجمعة أنها تتوقع عجزا في ميزانية العام الحالي بقيمة 50 مليون يورو (5ر60 مليون دولار) بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأوضحت الفاتيكان أن وزارة الاقتصاد تتوقع إيرادات خلال العام الحالي بقيمة 260 مليون يورو ومصروفات بقيمة 310 ملايين يورو بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.



وقالت الدولة البابوية إنها تتوقع الحصول على حوالي 47 مليون يورو من محرك جمع التبرعات العالمي بيترز بنس منها حوالي 17 مليون يورو سيتم إنفاقها في صورة منح ويتبقى منها حوالي 30 مليون يورو.



وبدون إيرادات محرك التبرعات، سيصل العجز في ميزانية الفاتيكان إلى حوالي 80 مليون يورو، حيث تعتزم الفاتيكان تغطيته بالسحب من احتياطياتها المالية.



وتراجعت إيرادات الفاتيكان بنحو 48 مليون يورو مقارنة بعام 2019 بسبب انخفاض عائدات التجارة والخدمات والعقارات والتبرعات.