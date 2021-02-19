شهدت ولاية تكساس الأمريكية، طقس شديد البرودة، نتيجة عاصفة ثلجية، وأدت إلى وفاة العديد من سكان الولاية وانقطاع المياه والطاقة بمناطق كثيرة، ومن المتوقع أن يستمر الوضع حتى السبت المقبل.



ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن العاصفة تسببت في هطول أمطار متجمدة وثلوج وانخفاض في درجة الحرارة وهذا غريب إلى حدًا ما، على الولاية التي لم تشهد طقس شديد البرودة إلا مرات قليلة على مدار السنوات الماضية.



وحتى الآن، تسبب الطقس في وفاة 38 شخصًا على الأقل في جميع أنحاء الولاية، وأدى إلى تعطل عملية توزيع لقاحات فيروس كورونا، وإلغاء 30 ألف موعد للتطعيم، وتوقف حركة السير في العديد من الطرق نتيجة تراكم طبقات من الثلوج، إضافة إلى تأجيل زيارة الرئيس جون بايدن الخميس للولاية لمتابعة عملية إنتاج لقاح كورونا في منشأة تابعة لشركة فايزر.



وعلق حاكم تكساس، جريج أبوت، على الوضع، قائلًا إن سكان الولاية عليهم أن يستعدوا لتحمل نتيجة العاصفة التي قد تسوء عن الوضع الحالي، حيث إنه من المتوقع أن تظل الولاية تحت الصفر حتى السبت المقبل.



ونصح حاكم تكساس، المواطنين، بعدم مغادرة المنازل لتجنب السقوط أو مواجهة البرد القارص الذي يؤدي إلى توقف أجهزة الجسم الحيوية أحيانًا.



وأكد أنه أوقف جميع شحنات الغاز الطبيعي الموجهة خارج الولاية للاستفادة منها في تشغيل مولدات الطاقة الخاصة بالطوارئ.



ومع استمرار تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة، تجمدت مواسير المياه والغاز وتضررت محولات الطاقة، وهذا أدى إلى انقطاع التيار الكهربي والمياه والغاز في مناطق عديدة بالولاية، وهذا اضطر المئات إلى استخدام وقود السيارات وشوايات الطعام والفحم لإشعال النيران للتدفئة، وعلى الجانب الآخر، قرر البعض اللجوء إلى تقطيع الأشجار المتواجدة أمام المنازل، وإشعال النيران فيها حتى توفر لهم الدفء لساعات.



وأفادت شركة "بلو فاير" الأمريكية التي تتابع انقطاعات الكهرباء، بأن الطقس السئ تسبب في جلوس 500 ألف مواطن بتكساس في الظلام لعدة أيام.



وحاول بعض المواطنين إيجاد مصدر ثان للمياه بعد انقطاعها، واضطروا في النهاية إلى استخدام الثلوج المتساقطة على الأرض، بعد أن وضعوها في آواني كبيرة للغلي حتى تكون صالحة للاستخدام الآدمي.



وقال دبليو نيم كيد، رئيس قسم تكساس لإدارة الطوارئ، إن الوكالات الحكومية حاليًا تعمل معًا لتلبية احتياجات دور رعاية المسنين والمستشفيات ومراكز غسيل الكلى، لأن انقطاع التيار الكهربائي والماء، كان له تأثير قوي على الجميع.



وأضاف أن الولاية تستعد حاليًا لعاصفة أخرى، ولهذا قررت زيادة مراكز الاحتباس الحراري إلى أكثر من 300 مركز، إضافة إلى استقبال مولدات كهربائية من الولايات الأخرى لمواجهة الوضع.



وأشار إلى أن الإدارة تستعد حاليًا لنقل ديزل إلى تكساس من ولاية أخرى لتوفير الطاقة إلى المستشفيات والمنازل والأماكن الأخرى التي تحتاج إلى كهرباء على مدار اليوم، وذلك بعد استقبال بطانيات ومياه معبأة ووجبات و60 مولدا للمستشفيات لأن الحرارة شديدة الانخفاص وقد تؤدي لتجمد المواطنين.