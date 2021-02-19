صدر حديثا، عن مؤسسة الجزويت للنشر والإعلام، كتاب "اليسوعيون في مصر" للأب وليم سيدهم اليسوعي، والذي يتناول تاريخ الآباء اليسوعيين في مصر منذ وصل إليها الرهبان الثلاثة الأوائل ونزلوا في حي الموسكي عام 1879، متناولا رسالتهم التربوية والعلمية والاجتماعية والروحية والثقافية، معتمدا على أرشيف مكتبة مدرسة العائلة المقدسة.



وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء، حيث يرصد الجزء الأول تاريخ وصول الآباء اليسوعيين إلى مصر والأسباب التي كانت وراء ذلك، وفيه، بحسب مقدمة المؤلف: "نلاحظ أن بناء مدرسة العائلة المقدسة تم بعد وصول الآباء بحوالي عشرة أعوام كما يُظهر الإشكالية التي طرأت على الهدف الأصلي الذي من أجله حضر الآباء اليسوعيون إلى مصر وهو إقامة معهد للدراسات اللاهوتية لتكوين الكهنة لكنيسة الأقباط الكاثوليك في مصر، والحوار الذي قام بين فتح مدرسة لكل المصريين أم مدرسة للأقباط الكاثوليك فقط، بالإضافة للصراع الذي تم في اتخاذ قرار باستمرارية مدرسة القاهرة أم مدرسة الإسكندرية، وكذلك المناهج ومضمونها، وكيف أن الإشكاليات التي بدأت مع وصول اليسوعيين لمصر عولجت في وقتها بحنكة ودراية بأحوال البلد في ذلك الوقت".



كما يتطرق إلى المحطات التي وصلت بالآباء اليسوعيين إلى مدينة الإسكندرية، والتي أثرت على قرار إغلاق مدرسة الإسكندرية واقتصر نشاط اليسوعيين على الدير فيما بعد والعمل الكنسي والثقافي.



ويهتم الجزء الثاني من الكتاب بالمؤلفين والكُتاب من الآباء اليسوعيين على امتداد مائة وأربعين عامًا، حيث تنوعت مساهمة اليسوعيين الفكرية من الكتابات العلمية والفلسفية إلى فروع اللاهوت المختلفة، وكذلك اللاهوت الأدبي والكتابي والأخلاقي، ولاهوت التحرير، كما تناولوا تحقيق المخطوطات العربية المسيحية وأسسوا لها .



وخصص الجزء الثالث لضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية من عام 1879 في القرن التاسع عشر، وهي تعكس المراحل التاريخية التي مرّت بها المدارس اليسوعية في مصر.



الكتاب جاء بمقدمة للدكتور زياد بهاء الدين، الذي وصف الكتاب بأنه "ليس كتابًا في الدين ولا في التاريخ ولا في الدراسات الاجتماعية، بل هو عمل موسوعي نهض به الأب وليم سيدهم لكي يحفظ به من الضياع ملحمة ممتدة منذ أكثر من مائة وأربعين عامًا، ساهم خلالها الآباء اليسوعيون في نشر رسالتهم الإنسانية والتعليمية والاجتماعية في كل ربوع مصر، وتركوا بصماتهم وأفكارهم- ولا يزالون- في عقول وقلوب آلاف المصريين"، مشيرا إلى أن الكتاب "يعرفنا أن ظهور الآباء اليسوعيين لأول مرة في مصر كان عام ١٨٧٩ حينما أرسل البابا «لاون الثالث عشر» الأب «ريمي نورمان» القادم من سوريا لكي يدرس إنشاء معهد لتخريج قساوسة طائفة الأقباط الكاثوليك في مصر، وهي الطائفة التي لم يكن عددها يتجاوز الخمسة آلاف شخص في مصر كلها، معظمهم في الصعيد. وحضر الأب «نورمان» بالفعل، ثم لحقه اثنان من زملائه، وأنشأوا ديرًا صغيرًا في حي الموسكي في العام نفسه، واستقبلهم الخديوي «إسماعيل» مشجعًا وجودهم ونشاطهم".



ويير بهاء الدين إلى أن الكتاب يسجل "التطورات اللاحقة كلها، بكل دقة ودأب، بحيث نعيش مع كاتبه قصة نشاط الآباء اليسوعيين في مصر، وإنشاء مدرستهم الشهيرة في حي الفجالة عام ١٨٨٩، ثم مدرستين أخريين في القبيسي عام ١٩٣٠ وفي مصر الجديدة عام ١٩٣٣، وإنشاء دير بالمطرية عام ١٩٠٢، ودير القديس إثناسيوس في الزمالك عام ١٩٤٨، ومدرسة في حي القللي عام ١٩٣٤، وجمعية «خضرة» لحماية البيئة عام ١٩٨٣، بجانب الأنشطة المختلفة في الصعيد جنوبًا والدلتا شمالًا وصولًا إلى مرسى مطروح غربًا. وخلال هذه العقود لم يكن الآباء اليسوعيون وتلامذتهم بمنأى عن الأحداث الجسام التي مر بها الوطن، من ثورة عرابي حتى اليوم، بل كانوا جزءًا من النسيج الوطني، مستمرين في نشر رسالتهم التعليمية التنويرية وفي التفاعل مع القضايا والأحداث الجارية وفي زرع قيم المحبة والعدل والعلم في عقول وقلوب تلاميذهم وفي توطيد الرابطة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين".