بدء اجتماع المجلس الإنجيلي لمتابعة قرارات تداعيات فيروس كورونا

بدأ منذ قليل، اجتماع المجلس الملي الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، لمتابعة كافة التقارير الخاصة بتداعيات فيروس كورونا والوقوف على جميع المستجدات بهذا الشأن، واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم العبادة والاجتماعات خلال الفترة المقبلة.

وقالت الطائفة الإنجيلية في مصر في بيان صحفي، إن هذا أول اجتماع منذ بدء جائحة كورونا، بمقر الطائفة الإنجيلية بمصر الجديدة.

وفي وقت سابق، قال مدير الإعلام بالطائفة الإنجيلية في مصر يوسف إدوارد لـ"الشروق" أن الاجتماع المنعقد الأن، يأتي بعد قرار سابق صدر في 14 يناير بتعليق كافة الاجتماعات العامة والفرعية وجميع المناسبات في جميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر حتى السبت 20 فبراير، والسماح فقط بالعبادة يوم الأحد، بنسبة لا تتجاوز 25 % من مساحة الكنيسة، مع التشديد والتدقيق في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيليَّة.

وأشارت الطائفة الإنجيلية في وقت سابق، إلى أنه يمكن لمجالس الكنائس الإنجيلية أن تعلق العبادة يوم الأحد، متى تطلَّب الأمرُ ذلك، وفيما يخص الجنازات، يقتصر الحضور على 25% من مساحة الكنيسة، (ويُلغَى العزاء بجميع القاعات)، وفي ما يخصُّ الأفراح، يقتصر الحضورُ على 25% من مساحة الكنيسة، (ويُلغَى أي تجمعات بعدها)، مع تعليق جميع الزيارات الرعوية، ويمكن للكنائس البث المباشر لاجتماعاتها وخدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات.

وتقدم المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب، بجزيل الشكر للجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية، على تقريرها الهام ومتابعتها المستمرة لما يجد من تطورات خاصة بجائحة كورونا.