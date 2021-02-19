ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق غرفة ملابس بملعب رياضى ببرج العرب

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قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب بغرفة ملابس في ملعب رياضي بأحد القرى بمنطقة برج العرب، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال العاملين بالغرفة عن الحريق.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بغرفة ملابس في ملعب رياضي بأحد القرى بمنطقة برج العرب دون إصابات.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق بالكامل.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب فى غرفة ملابس داخل ملعب رياضى دون حدوث إصابات وإخماد النيران قبل وصولها إلى المنطقة المجاورة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات.