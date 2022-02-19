قال مجدي أبو الفتوح، رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من شفط تجمعات المياه التي تجمعت جراء الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المدينة منذ صباح اليوم .

وأكد رئيس المدينة في تصريح لـ"الشروق" اليوم السبت، أنه جرى المرور على كافة الطرق الرئيسية بالمدينة، والطرق الدولية التي تربط المدينة بكافة مدن المحافظة لإزالة أي تراكمات أو مخلفات تركتها الأمطار على هذه الطرق للحد من الحوادث.

وأوضح أنه جرى التنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومشرفي القطاعات بالمرور والمتابعة المستمرة للتأكد من غلق المطابق وبالوعات الصرف الصحي، حتى لا تشكل خطورة على حياة المواطنين وخاصة الأطفال.

ووجه رئيس المدينة، الشكر لمدير فرع مياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة الدفع بسيارات الكسح المجهزة لشفط المياه، وأثنى على العاملين بمجلس المدينة لما بذلوه من مجهود للتخلص من المياه على مدار اليوم.