وزير المالية: القضية ليست حجم الدين بل القدرة على السداد

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القضية ليست في حجم الدين العام ولكن القدرة على السداد، والتنمية هي الحل.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، على قناة "صدى البلد"، أن الضمانة الحقيقة لقوة الاقتصاد المصري تتمثل في زيادة معدل الصادرات وارتفاع عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وعائدات السياحة وترشيد الواردات.

وأوضح أنه تم سداد منذ أيام قليلة 3.15 مليار دولار من الديون الخارجية المستحقة على مصر مما يدل على قوة الاقتصاد، موضحا أن التحدي الأكبر تنمية الصادرات وترشيد الواردات مع استمرار العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة.